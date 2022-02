Burgemeester leest voor in groep 3 van ‘De Brug’

Aalsmeer – Als gastvoorlezer tijdens de Nationale Voorleesdagen heeft burgemeester Gido Oude Kotte het boek ‘De ridder zonder billen’ voorgelezen in groep 3 van basisschool De Brug. De keus viel op een boek over een ridder omdat groep 3 aan het werk is met het thema ‘ridders en kastelen’.

De burgemeester ging tijdens zijn bezoek met de klas in gesprek over wat ze al wisten over ridders. Hij vertelde ook over zijn favoriete voorleesboek aan kinderen: ‘De kusjeskrokodil’. Dat boek leek groep 3 ook leuk om voorgelezen te krijgen, dus wellicht komt er ooit nog een vervolg. Ook leerkrachten en ouders (via het digitale schoolbord) lazen voor aan groep 1 tot en met 4 van De Brug. Daarmee werd het een echt leesfeest.

Voorleesdagen

Met de Nationale Voorleesdagen wordt het belang van het voorlezen aan kinderen benadrukt. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen, ook als ze zelf al kunnen lezen. Het helpt hun taalbegrip en woordenschat vergroten en stimuleert de mondelinge taalvaardigheid. Voorlezen door ouders versterkt de band en laat kinderen ervaren hoe leuk lezen is. Dit moedigt een positieve houding tegenover het lezen aan, wat belangrijk is al kinderen zelf gaan leren lezen.