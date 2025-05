Burgemeester feliciteert gouden bruidsparen

Uithoorn – Acht echtparen die onlangs hun vijftigjarig huwelijksjubileum vierden, werden vorige week in het Spoorhuis persoonlijk gefeliciteerd door burgemeester Pieter Heiliegers. De gouden koppels stapten in het huwelijksbootje in de periode januari – april 1975.

Het is inmiddels een traditie dat de burgemeester (in etappes) echtparen uitnodigt die 50 jaar getrouwd zijn. De burgervader kijkt altijd terug op een gezellige ochtend waar de paren elkaar veel te vertellen hebben. Heiliegers: “Meestal kennen de paren elkaar omdat ze al langer in Uithoorn of De Kwakel wonen. Deze ochtend was het anders; verschillende stellen wonen hier nog niet zo lang. Een leuke gelegenheid om andere gouden paren te ontmoeten. Ze hebben immers iets belangrijks met elkaar gemeen: vijftig jaar huwelijk. Dus genoeg om over te praten.”

Ding-a-Dong

In zijn welkomstwoord noemde de burgemeester enkele gebeurtenissen uit het huwelijksjaar 1975, waarin de Nederlandse band Teach-In het Songfestival in Stockholm wint met het nummer ‘Ding-a-Dong’, het dragen van de autogordel verplicht wordt, en de eerste stenen worden gelegd voor wat nu Almere is.

Rode roos

De gouden paren kregen na afloop theeglazen met gemeentelogo als cadeau mee. En bloemen in de gemeentelijke kleuren paars/geel, met midden in de bos een rode roos. Heiliegers legt uit: “De roos, die ook terugkomt in ons gemeentewapen, symboliseert de sierteeltsector, die in onze gemeente een grote rol speelt.” Verder krijgen de jubilarissen de groepsfoto thuisgestuurd. De bijeenkomst werd door de bruiden en bruidegoms erg gewaardeerd.

Op de foto: Burgemeester Pieter Heiliegers (geheel rechts) met de gouden bruidsparen. Foto: Patrick Hesse/Vision Quest.