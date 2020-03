Burgemeester en wethouder spreken kinderen toe

Beste kinderen,

Jullie zullen er al heel veel over gehoord hebben, het coronavirus. Iedereen heeft het er over! Dat is ook niet zo gek. Er zijn ineens allemaal regels waar we ons aan moeten houden. We moeten onze handen vaker wassen en als we niezen of moeten hoesten dan doen we dat in de binnenkant van onze ellenbogen. Ook is er besloten dat voetbal, hockey of een andere sport die jullie doen, niet meer doorgaat. Naar school gaan zit er ook even niet in. Dat is wel raar he! Deze regels zijn er natuurlijk niet voor niks. De reden hiervoor is dat mensen elkaar niet ziek willen maken.

Jullie vragen jullie misschien af: wat gebeurt er toch allemaal in Nederland en de rest van de wereld? En wat staat er nog te gebeuren? Wat mogen we nou eigenlijk wel en wat niet? Dat begrijpen we heel goed. We kunnen ons ook goed voorstellen dat je je zorgen maakt om opa of oma. Wat als zij ziek worden? En natuurlijk mis je je vriendjes en vriendinnetjes op school.

We hopen dat we jullie met deze brief wat gerust kunnen stellen. Er wordt namelijk heel hard gewerkt door mensen die er verstand van hebben om alles weer normaal te krijgen. Dat het normale leven weer op gang kan komen. Dat we weer de vrijheid hebben om te doen wat we altijd doen. Ook wordt er keihard gewerkt om mensen die besmet zijn met het virus weer beter te maken. Wij hebben veel vertrouwen in iedereen die zich bezighoudt om het virus te bestrijden.

Wat we nog wel van jullie vragen is om niet alles te geloven wat je leest op internet of op straat hoort. Veel dingen die op internet staan over het coronavirus zijn namelijk niet waar. Als er belangrijke informatie is, dan hoor je dat van de regering of van de gemeente. Of je ouders of je meester of juf vertellen je erover. En als je nog meer informatie wilt, dan zit je altijd goed als je op de website kijkt van het RIVM; www.rivm.nl. Het RIVM is een afkorting voor Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat zegt je misschien nog niks, maar daar werken mensen die aan de regering uitleggen hoe het virus het best aangepakt kan worden. Zij hebben er dus heel veel verstand van!

Dan hebben we nog een ander klein verzoekje aan jullie. De ouderen en mensen die ziek zijn mogen geen bezoek ontvangen. Grote kans dat zij zich eenzaam voelen. Zeker als je je niet lekker voelt, wil je wat extra aandacht en liefde. Willen jullie hen misschien wat vaker bellen of een appje sturen? Of stuur een lief kaartje of maak een mooie tekening. Het zou fijn zijn als we er nog meer voor elkaar kunnen zijn in deze tijden. Samen komen we hier door heen!

Groetjes van de burgemeester van Uithoorn/De Kwakel Pieter Heiliegers en wethouder van Onderwijs Ria Zijlstra.