Burgemeester en wethouder op theebezoek

Uithoorn – ,,Wilt u een kopje thee bij ons drinken? We willen graag kennismaken. Dan krijgt u ook een koekje.” Zo luidde de uitnodiging van de kinderen Aimee, Amber en Rahwa die in een pleeggezin wonen aan burgemeester Pieter Heiliegers nadat zij in de krant hadden gelezen dat hij kennis wilde maken met inwoners. Vrijdag was het zover. De burgemeester kwam samen met wethouder Ria Zijlstra een kopje thee drinken en kregen daar een heerlijk koekje bij met boter, kaneel en suiker. Aimee, Amber en Rahwa wilden laten weten dat ze het heel erg naar hun zin hebben in dit gezin en in Uithoorn. De kinderen waren onder de indruk en trots dat de burgemeester zijn ambtsketen had meegenomen. Omdat deze ‘alleen gedragen wordt bij belangrijke gebeurtenissen’. Hij nam ruim de tijd om de kinderen uit te leggen wat zo’n ambtsketen betekent. Ze waren er even stil van.

Bijzonder

,,We vonden het een top bezoek en vooral heel bijzonder dat de burgemeester en de wethouder zo ongedwongen op bezoek kwamen,” aldus Els Lagendijk van het pleeggezin.

Op de foto staan drie kleinkinderen van Els Lagendijk: Anna, Abel en Emma en de kinderen Aimee, Rahwa en Amber die bij haar in het pleeggezin wonen. V.l.n.r. Aimee, Anna, Amber, Abel, Emma en Rahwa samen met wethouder Ria Zijlstra en burgemeester Pieter Heiliegers.