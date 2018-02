Burgemeester 200e gast in ‘Door de Mangel’

Aalsmeer – Talkshow ‘Door de Mangel’ van zus Mylène en broer Elbert Huijts beleeft maandag 19 februari haar 200e aflevering. Op 9 september 2013 startte dit populaire praatprogramma met als eerste gast Gertjan van der Hoeven.

Ruim twee jaar later was het de beurt aan de 100e gast: Gerard Joling werd door de mangel gehaald. Ook voor de 200e uitzending heeft het presentatieduo een bijzondere Aalsmeerder gestrikt, namelijk Jeroen Nobel, de waarnemend burgemeester van Aalsmeer.

Ook Jeroen Nobel zal op maandag vanaf 19.00 uur op de bekende wijze bevraagd worden en zal zijn favoriete muziek laten horen. Een vraag voor de burgemeester? Stuur dan een mail naar info@radioaalsmeer.nl of via Twitter #DoordeMangel.

Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving en is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel en via digitaal radiokanaal 868 (Caiway).