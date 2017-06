Buitenspeeldag was super!

Aalsmeer – De nationale buitenspeeldag vond gisteren, woensdag 14 juni, plaats. Het was een prachtige zonnige dag en er is volop genoten van alle spelletjes en de diverse activiteiten. In Kudelstaart werd de buitenspeeldag georganiseerd door de Binding samen met Cultuurpunt Aalsmeer en Sportservice Aalsmeer. De kinderen mochten broodjes bakken, deelnemen aan de workshop ‘ontdek je talent’ en zich uitleven op een springkussen.

Bij De Dolfijn in de Baccarastraat kwamen eveneens medewerkers van het Cultuurpunt langs en gaven een workshop. Hier stond knikkeren op het programma, evenals verschillende sporten, waaronder voetbal en badminton.

In Aalsmeer-Oost wordt al voor het derde jaar op rij Bobbie’s Buitenspeeldag gehouden onder auspiciën van Marie-Louise Hoes. Zij krijgt hierbij hulp van het Cultuurpunt, Sportservice Aalsmeer en heel veel vrijwilligers. Ook de Brandweer kwam langs in de Snoekbaarsstraat en de verkoeling met water werd op prijs gesteld. “Met een paar handstralen en een waterscherm hadden de kinderen een geweldige middag”, aldus de brandweer. De opening hier werd verricht door wethouder Gertjan van der Hoeven en daarna barstte het feest los. Op alle locaties en door alle organisaties wordt terug gekeken op een geweldige buitenspeeldag. Het was super!

Foto: Brandweer Aalsmeer