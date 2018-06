Buitenspeeldag in Aalsmeer!

Aalsmeer – Vandaag, woensdagmiddag 13 juni, vindt tussen 13.00 en 17.00 uur weer Bobbie’s Buitenspeeldag op de speelvelden in de Snoekbaarsstraat plaats. De buitenspeeldag is een landelijk initiatief van Jantje Beton en Nickelodeon om kinderen te stimuleren om meer buiten te spelen. Met de buitenspeeldag is de straat voor één dag weer van de kinderen en kunnen ze veilig buitenspelen zonder op auto’s te hoeven letten.

Opening door wethouder

Wethouder wijkgericht werken, Wilma Alink-Scheltema verricht om 13.30 uur de aftrap: “Geweldig dat er weer een buitenspeeldag komt in Nieuw Oosteinde. Het is erg fijn dat er Aalsmeerse vrijwilligers zijn die hier de schouders onder willen zetten. We zijn JongerenOpGezondGewicht gemeente en een buitenspeeldag past prima in dat kader. Immers kinderen bewegen dan lekker en krijgen gratis water en fruit aangeboden.”

Diverse activiteiten

Er zijn tal van activiteiten; de kinderen kunnen springen op grote springkussens, dansen bij de workshops van het Cultuurpunt, muziek maken bij slagwerkgroep Bovenkerk, voetballen met teamsportservice Aalsmeer en nog veel meer. Voor de buitenspeeldag wordt de Snoekbaarsstraat tussen de Brasem- en de Koningsstraat afgesloten voor autoverkeer van 13.00 uur tot circa 17.30 uur.

De buitenspeeldag is vanmiddag ook op andere locaties in de gemeente. In Kudelstaart zijn allerlei activiteiten en workshops bij Place2Bieb in de Graaf Willemlaan en bij De Dolfijn in de Baccarastraat worden eveneens kinderen uitgenodigd om spelletjes te komen doen, muziek te maken en meer.

Kinderburgemeester

Deze middag kunnen kunnen in Kudelstaart ook hun stem uitbrengen voor de nieuwe kinderburgemeester bij centrum Place2Bieb. Alle jeugdige inwoners kunnen hun voorkeur voor één van de zes kandidaten kenbaar maken in The Beach tijdens het Aalsmeer Flower Festival dit weekend, 16 en 17 juni.