Budget beschikbaar voor buurtinitiatieven

Aalsmeer – De buurtverbinder mag namens de gemeente Aalsmeer 10.000 euro beschikbaar stellen voor buurtinitiatieven die de sociale samenhang versterken. Woon je in Aalsmeer of Kudelstaart? Heb jij een plannetje om dit jaar wat gezelligheid in de buurt te brengen?

Bijvoorbeeld: De 100ste verjaardag van een buurvrouw met de hele straat vieren, met z’n allen een barbecue organiseren. Of met kerst een boom in de straat samen versieren met kerstzang. Of een slim idee om het de minder mobiele buren aan de lange weg makkelijker te maken?

Een buurtinitiatief is een activiteit voor en door bewoners bedacht en uitgevoerd, die zorgt dat er nieuwe contacten in de buurt worden gemaakt, die de buurt iets extra’s brengt en door samenwerking wordt gerealiseerd

In de voorgaande jaren zijn al enkele buurtinitiatieven gestart: De buurtboekenkast, een bijenhotel en onder andere de kunstkasten.

De buurtverbinder van Participe beheert het budget, dus er zijn geen lange wachttijden. Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je snel aan de slag. Jong of oud, iedereen kan een aanvraag doen. Enkele bewoners zullen de aanvragen vergelijken en de toekenning bepalen. Meld je idee zo snel mogelijk. De eerste lichting wordt vóór 15 juli aanstaande behandeld. Zo mogelijk volgt er een tweede kans in oktober. Buurtinitiatieven kunnen worden aangemeld bij buurtverbinder Helma Keesom via h.keesom@participe.nu. Voor vragen kan contact opgenomen worden via 06-14623301.