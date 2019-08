Brownies & downies opent in Uithoorn

In winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn is bijna 140 m² winkelruimte verhuurd aan lunchroom Brownies&downieS. Deze landelijk bekende formule biedt een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij maken overheerlijke brownies, taartjes, koffie en belegde broodjes. Het concept groeit snel en heeft nu al meer dan 50 vestigingen in heel Nederland.

De vestiging in Zijdelwaard wordt opgezet door startende ondernemers Patricia en Frans van Gunst. Zij zijn eind juli gestart met de verbouwing en openen naar verwachting rond oktober de deuren voor het publiek.

Er komen zitgelegenheden, een open keuken en een terras voor de deur. Het terras staat in de overdekte passage, waardoor bezoekers hier het hele jaar plezier van hebben.