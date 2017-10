Brons voor Sanne de Jong op NK Eventing

Aalsmeer – Sanne de Jong heeft afgelopen weekend brons gewonnen op het Nederlands kampioenschap eventing. Het NK was een onderdeel van de bekende internationale wedstrijd Military Boekelo in Twente. De Aalsmeerse kwam daar voor het eerst aan de start met haar pas acht jarige paard Enjoy.

Het goud en zilver gingen naar Tim Lips en Alice Naber, twee ruiters die afgelopen jaar op de Olympische Spelen in Rio voor Nederland aan de start kwamen. Voor de pas 22-jarige amazone die haar eerste seniorenkampioenschap reed, was het een droom om direct achter deze twee zeer ervaren ruiters te eindigen. “Ik vond het al geweldig om in het beroemde Boekelo te mogen rijden. Brons winnen was echt een enorme extra bonus. Mijn paard Enjoy is met haar 8-jaar ook nog jong voor dit niveau, ik ben echt super blij. Enjoy is bij ons geboren en ik heb haar vanaf het aller eerste begin getraind. Dat we samen alle niveaus doorlopen hebben, maakt het nog specialer.”

Sanne de Jong is opgenomen in de begin dit jaar opgerichte eerste commerciële paardensportploeg die Nederland rijk is, het Bavaria0.0 eventingteam. Eén van de initiatiefnemers en trainers hierachter is drievoudig Olympisch ruiters Tim Lips die nu zelf op het hoogste podium plaats mocht nemen.

Sanne maakte in Boekelo ook deel uit van het Nederlandse team dat op een fraaie vijfde plaats eindigde in de mondiale landenwedstrijd.

Foto: Dirk Caremans. Van links naar rechts: Alice Naber, Tim Lips en Sanne de Jong.