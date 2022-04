Bromfiets Genootschap gaat 10 april weer rijden!

Aalsmeer – Ergens begin 2020 was de inschrijving voor de Aalsmeers Bromfiets Genootschap Monstertocht. Een rit over ruim 100 kilometer voor de echte ferme dames en wakkere heren. Voor de goed ontwikkelde en getrainde bips. De inschrijvers hebben inmiddels een berichtje ontvangen dat deze mooie tocht doorgaat en wel op zondag 10 april 2022. Eindelijk weer een gezamenlijke rit! En bovenal eindelijk laten zien waar je de afgelopen 2 jaar aan gepoetst en gesleuteld hebt, het brommerts kieken!

Alles mag weer, Pramenracefeest, Dansen in The Beach, Bingo met de Sint en dus gaan de oude 50cc motortjes ook weer lekker ronken! Gooi er een scheutje verse benzine in, knappe vonkjes in je bougie en stof je helm af. Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap gaat ervoor! “Kan ik me nog inschrijven?” Helaas, de inschrijving is al sinds maart 2020 vol. Maar laat het even weten aan Kim, Jan, Dirk of Joost als je op de reservelijst wil. Misschien zijn er personen die deze datum niet kunnen of de afgelopen twee jaar hun oude brommer aan de wilgen hebben gehangen. (Dat kunnen de dame en heren van het Brommer Genootschap zich eigenlijk niet voorstellen).

Het wordt een mooie lange rit met hier en daar een uitdaging. Verzamelen zondag 10 april om 10.00 uur bij Joppe in de Weteringstraat. Om ongeveer 15.30 uur wordt het Bromfiets Genootshap hier weer terugverwacht voor de bips massage en het gezamenlijke brommerskieken!