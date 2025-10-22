Breien, haken en borduren met Sam Creatief

Aalsmeer – Een gezellige groep dames komt drie keer per maand op de maandag in het Parochiehuis bij elkaar en doet hun best om met meerdere hobby’s, zoals breien, haken en borduren, iets moois te maken waaronder babykleertjes, geborduurde tafelkleden en voor de winter heerlijke warme gebreide sokken. Ook keramiek, sleutelhangers, kaarten en tassen van bijvoorbeeld oude postzakken worden gemaakt.

Al deze artikelen zijn te koop tijdens de braderie en tijdens verkoopdagen die enkele keren per jaar gehouden worden in de supermarkten in Aalsmeer. Met de verkoop van deze artikelen tegen zeer aangename prijsjes betaalt de club de aan te schaffen materialen. Een ander deel van de opbrengst gaat naar de stichting SAM voor de medefinanciering van het duofietsen en rolstoelwandelen.

Sam Creatief staat open voor eenieder binnen de oudere doelgroep. Houdt u van breien, borduurt u graag of vindt u het leuk om kaarten te maken en wilt u dit gezellig samen met anderen bij een kop koffie of thee te doen? Kom dan gerust eens langs op de maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Bel voor eerst meer informatie naar 06-22706465.

Foto: Sam Creatief op maandag (aangeleverd).