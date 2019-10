Brandweer Uithoorn opende haar deuren voor jong en oud

Zaterdag jl. opende de brandweer van Uithoorn haar deuren tijdens de jaarlijkse open dag. Ook de ambulancedienst, de EHBO, de Nederlands Brandwondenstichting en Veilig Verkeer Nederland waren aanwezig. De open dag werd druk bezocht door jong en oud. Gedurende de dag waren er diverse demonstraties, waaronder een demonstratie vlam in de pan en een demonstratie om te laten zien hoe een slachtoffer uit een auto bevrijd wordt. Ook werd de blusrobot aan de bezoekers getoond. Voor de jongste bezoekers was de rit in de brandweerauto met nu en dan loeiende sirenes het hoogte punt van de dag. Ook de jeugdbrandweer was aanwezig met blusspelletjes en er stond er een springkussen. Kortom het was een goedbezochte en leerzame dag.

Foto: VTF