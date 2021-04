Bij een houtverwerkingsbedrijf aan de Noorddammerweg in De Kwakel is vanmiddag een klein brand geweest. De brand ontstond in de stofafzuiging volgens de eigenaar. Brandweer Aalsmeer en Uithoorn waren snel ter plaatse en het brandje snel bedwongen. Voor alle zekerheid kwam een ambulance ter plaatse en ook de hoogwerker van Brandweer Mijdrecht om van boven het dak te inspecteren. Na korte tijd werd de ruimte geventileerd en konden de diverse brandweerkorpsen weer retour kazerne. (foto Jan Uithol)