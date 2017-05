Aalsmeer – Dinsdag 16 mei even voor 3 uur in de middag is er brand uitgebroken in een woning aan de Stommeerkade.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse gegaan. Ook een ambulance is opgeroepen, omdat een persoon rook ingeademd zou hebben.

Een getuige zou een knal hebben gehoord waarna er veel rookontwikkeling ontstond. Mogelijk is er een accu ontploft.