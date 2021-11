Brand op de boot bij intocht Sinterklaas

Aalsmeer – De sirene gehoord in het centrum zaterdag 13 november rond elf uur in de ochtend? De brandweer moest uitrukken voor een wel heel bijzonder incident. Tijdens de reis per boot vanuit Spanje hadden Sinterklaas en de Pieten al enkele malen storing aan de motor. Het was zelfs maar de vraag of de aankomst in Nederland wel zou gaan lukken.

Opgelucht werd adem gehaald toen alle wachtende kinderen aan de kade van de Ringvaart werden gezien, bestemming bereikt. Plots klonk er een enorme knal en ontstond veel rook op de boot. Direct werd de brandweer gealarmeerd. Gelukkig hebben de vrijwilligers van de Aalsmeerse brandweer een blusboot met een power motor en kon dankzij snel blussen een grote brand voorkomen worden.

Grote boek van Sinterklaas

Paniek was er wel enigszins op de boot. Er moesten spulletjes, waaronder natuurlijk het grote boek van Sinterklaas, veilig gesteld worden. Twee Pieten helemaal zwart door de reddingsactie en waar was het boek van Sinterklaas nou gebleven? Terwijl Sinterklaas welkom geheten werd door burgemeester Gido Oude Kotte, gingen enkele Pieten gelijk op zoek, vanaf de molen hadden ze ruim zicht. De vele kinderen zochten mee en vonden het boek, op een wiek van de molen, maar het duurde best lang voordat de Pieten de aanwijzingen van de jongens en meisjes begrepen.

Poetscentrum en dansen

Uiteindelijk is alles goed gekomen, het boek is gevonden en aan Sinterklaas gegeven, de zwart geworden Pieten zijn schoon gemaakt in het Poetscentrum en in de molen waren voldoende pepernoten gemaakt om alle kinderen te kunnen trakteren. Na gezellig gedanst te hebben met de Danspieten, werd een feestelijke voettocht richting het Raadhuis, voor twee dagen het Grote Huis van Sinterklaas, ingezet. Kinderen kunnen hier zaterdag en zondag (wel met vooraf gereserveerd kaartje) een kijkje komen nemen in het kantoor van Sinterklaas en onder andere de inpakkamer van de Pieten.

Schoen zetten…

Het was weer een gezellig, prima georganiseerd en druk bezocht welkom voor de Goedheiligman. Mede ook dankzij het weer. Er scheen zelfs een zonnetje tijdens de intocht. De regen kwam pas later in de middag. Voor alle kinderen bleef het spannend tot de volgende dag, want van Sint mochten zij zaterdagavond hun schoen zetten…