Aalsmeer – Aan de Hellendaalstraat is zaterdagochtend 15 april brand uitgebroken in een schuur bij een woning. De brand werd rond 10.30 uur ontdekt.

De wasmachine in de schuur bleek vlam te hebben gevat. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur geblust. De schade aan de schuur is nihil. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen