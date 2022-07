Brand in bedrijf in Mijdrecht

Mijdrecht – Aan de Rendementsweg in Mijdrecht is woensdag 27 juli rond 15.00 uur in de middag brand uitgebroken. De brandweer schaalde al snel op naar grote brand en kwam met veel materieel ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brandweer bluste vanwege de gevaarzetting alleen van buitenaf, maar heeft weten te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere bedrijven. Het Mijdrechtse korps kreeg hulp van blusgroepen van Vinkeveen, Maarssen en Nieuwer ter Aa. De brand woedde in een loods die recent pas is verhuurd. De loods ernaast, waarin een bedrijf gevestigd is dat is gespecialiseerd in kruiden en specerijen, werd ontruimd. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. Wel trof de brandweer na uren blussen een hennepkwekerij in het pand aan. Mogelijk is hier de brand ontstaan. Er wordt nader onderzoek gedaan. Het nablussen heeft tot laat in de avond geduurd.

Fotograaf: VLN Nieuws