De Kwakel – Aan de Kerklaan in De Kwakel is maandagmiddag 5 maart brand ontstaan in een bestelbus.

De Uithoornse brandweer is opgeroepen om de brand te blussen. De brand is vermoedelijk ontstaan door de accu van een elektrische fiets die achterin de bestelbus stond.

Foto: VTF – Laurens Niezen