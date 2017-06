Bouw promenade in volle gang

Aalsmeer – De ganzen trekken zich van alle drukte langs de Westeinder weinig aan. Links en rechts van hun plekje vonden woensdag 14 juni activiteiten plaats. Zo zat het recreatie-eiland vanwege het prachtige weer behoorlijk vol. Er werd door veel inwoners genoten van de zon, het strand en het water.

Aan de andere van de ganzen ‘stek’ wordt momenteel hard gewerkt. Rond de watertoren wordt een wandelpad gebouwd. Een highligt tijdens het Flower Festival dat komende zaterdag 17 en zondag 18 juni plaatsvindt. De promenade is circa 100 meter lang. De route rond de toren van Sangster wordt met bloemen opgeluisterd door zeven arrangeurs. Zij gaan bezoekers een bloemrijke ervaring over het water bieden. Tijdens het Flower Festival is de watertoren ook open voor bezoek en biedt galerie Sous Terre, aan de overkant, tal van activiteiten met onder andere de tentoonstelling ‘Flower Art’ en de mooiste foto’s van de wedstrijd AalsmeerPhoto.

Hobo en Bloemenlied

Zowel zaterdag als zondag is er hier ook livemuziek. Zaterdag van 13.00 tot 14.00 uur ‘A Flower Song’ door Duo Bites of Music met onder andere Daphne Klein. Van 15.15 tot 17.15 uur ‘Mambo Choc’. Salsa van het Hot Caribbean blaasorkest uit Amsterdam. Vanaf 16.00 uur Vernissage van de tentoonstelling ‘Flower Art’ door Jan Verschoor. En in de avond, vanaf 21.00 uur, verzorgt de nieuwe Hobo String Band een optreden. Voor dit concert wordt wel entree gevraagd.

De zondag begint om 11.30 uur met ‘Wake up with Flowers’. Klassieke tonen met marimba en xylofoon. Van 13.30 tot 14.30 uur een optreden van The Gypsy Birds, een geweldig trio uit Amsterdam. Van 15.00 tot 15.45 uur ‘A Flower Song’. Het Aalsmeers Karaoke Koor onder leiding van Wilbert Streng zingt samen met het publiek nationale en internationale bloemen songs. Van 16.00 tot 17.00 uur is de afsluiting met een speciaal Harmonic Flowers Concert. De Aalsmeerse Harmonie brengt onder andere het nieuwste Aalsmeers Bloemenlied ten gehore.