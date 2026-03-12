Bouw Kindcentrum in Oost weer stap dichterbij

Aalsmeer – De bouw van het nieuwe Kindcentrum in oost, met daarin een school, kinderopvang, sportzaal en maatschappelijke ruimte, is weer een stap dichterbij. Begin dit jaar hebben het schoolbestuur WijWijzer, de kinderopvangorganisatie Solidoe, het gemeentelijk sportbedrijf ESA en de gemeente het definitief ontwerp vastgesteld. Het college heeft vervolgens het kredietvoorstel vastgesteld, dat in het tweede kwartaal zal worden behandeld in de gemeenteraad.

Het kredietvoorstel is een logische vervolgstap in de realisatie van het kindcentrum. In juli 2023 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Oosteindedriehoek vast, waarin naast 850 nieuwbouwwoningen, ook het Kindcentrum met gymzaal en maatschappelijke functies werd opgenomen. In februari 2024 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2039 vastgesteld door de raad. Het IHP is in nauwe samenwerking met kinderopvangorganisaties en de schoolbesturen opgesteld.

Tijd voor de volgende stap

In het IHP is ook verwerkt dat een IKC wordt gerealiseerd met daarin De Brug, die uit De Mikado verhuist, kinderopvang Solidoe die uit de oude locatie Machineweg 12 verhuist, een sportzaal en ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast heeft de gemeenteraad de investering van ongeveer 15 miljoen euro gereserveerd in de meerjarenbegroting. Nadat in 2024 het Programma van Eisen is vastgesteld met de toekomstige gebruikers en nadat begin dit jaar het definitief ontwerp werd afgerond, is het nu tijd voor de volgende stap.

Moderne voorziening

Het Kindcentrum wordt een moderne voorziening waar onderwijs, opvang, sport en maatschappelijke functies samenkomen. “Het doel is om een mooi gebouw te realiseren waarin onderwijs, kinderopvang, sport en maatschappelijke functies samenkomen. Een plek waar leren, ontmoeten en bewegen centraal staat”, zegt wethouder Bart Kabout. “Met deze investering zorgen we dat de voorzieningen op peil blijven in de groeiende wijk Aalsmeer Oost”.

Verdere procedure

In het tweede kwartaal van 2026 wordt de kredietaanvraag voorgelegd aan de gemeenteraad. Gelijktijdig wordt ook een plan van aanpak voor de Mikado aan de raad voorgelegd, waar na de verhuizing van De Brug ruimte ontstaat voor invulling met andere maatschappelijke functies. Vanwege de doorlooptijd van de omgevingsvergunning voor het nieuwe kindcentrum, wordt de vergunningsaanvraag ook alvast voorbereid en ingediend. Een besluit over de omgevingsvergunning volgt pas na de behandeling van de kredietaanvraag door de raad.

Start bouw verwacht in november

Na goedkeuring van de kredietaanvraag door de raad kan de bouw naar verwachting in november 2026 starten. De oplevering en ingebruikname van het Kindcentrum worden medio 2028 verwacht.

Foto: Impressie Kindcentrum in Oosteindedriehoek (aangeleverd Gemeente)