Bouw 76 woningen van Wijdelande officieel gestart

Uithoorn – Onder grote belangstelling van de toekomstige bewoners en betrokken partijen is op woensdag 15 mei de bouw van 76 koopwoningen Wijdelande in Uithoorn gestart. Wethouder Bouma heeft in het kader van de officiële handeling samen met Eltjo Bouwman (directeur wonen van Blauwhoed), Wim Looijen (adjunct directeur van AM), Pim de Boer (directeur van BAM) en de aanwezige kinderen een puzzel in elkaar gezet. Daarna werd het feestelijke moment gevierd met een drankje en een hapje. Voor de toekomstige bewoners was het bij uitstek de gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met hun nieuwe buren.

76 gasloze woningen

Wijdelande wordt een nieuwbouwwijk met 76 gasloze eengezinswoningen. Er is standaard een warmtepomp in de woning aanwezig, waardoor er in de hele woning zowel vloerverwarming als vloer topkoeling is. Met een ruime opzet biedt deze nieuwe wijk alle ruimte voor kinderen om te spelen. Alle woningen in Wijdelande worden voorzien van een eigen smart-home systeem, waarbij bewoners beschikken over eigentijdse voorzieningen als slimme rookmelders, usb-wandcontactdozen, led-buitenverlichting en zelfs sensortoiletverlichting. Wijdelande is een ontwikkeling van CZAN Blauw, een samenwerking van Blauwhoed en AM. De architectuur is ontworpen door Mulleners en Mulleners Architecten. De woningen worden gebouwd door BAM Wonen.