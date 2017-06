Botshol excursies in juni en juli

Abcoude – De Botshol excursies komen er weer aan. Je ziet ze niet zo snel, maar hoort ze wel degelijk… de rietzangers. Hopelijk laten de lepelaars zich weer zien tijdens de excursie en vliegt de koekoek al ‘koekoek’ roepend langs. De excursies worden gegeven in roeibootjes (maximaal 5 gasten) met in ieder bootje een gids van het IVN, die in het mooie, stille en afwisselende gebied met u op zoek zal gaan naar kranswieren, de welriekende nachtorchis en andere orchidee soorten, vlinders en libellen.

Wellicht vliegt er een buizerd over of een andere grote roofvogel, zoals de havik of bruine kiekendief. Ga mee, geniet van de oogstrelende omgeving en laat je verrassen.

In ieder geval is het gebied zelf al spannend met zijn vele sloten, het hoge riet, zijn moerasbos en de Grote en Kleine Wije. Je kunt er verdwalen door het hoge riet dat van de sloten een doolhof maakt. Maar met een plattegrond en gidsen erbij gebeurt dat niet.

De data waarop de excursies zijn gepland zijn :

• Zaterdag 17 juni 10:00 – 12:00 uur.

• Woensdag 21 juni 19:00 – 21:00 uur.

• Zaterdag 24 juni 10:00 – 12:00 uur

• Woensdag 28 juni 19:00 – 21:00 uur

• Zondag 2 juli 10:00 – 12:00 uur

• Woensdag 5 juli 19:00 – 21:00 uur

Het verzamelen is bij de Janshof van de familie Verweij, Botshol 14 – 1391 HP Abcoude.

Op de website van het IVN: In verband met de huur van de bootjes is aanmelden noodzakelijk!

Dit kan bij: Marianne v.d. Bosch : 0297 – 257287 (alle excursies) en Patrick Heijne: 0297 – 230890 (niet voor de laatste 2 excursies).

De kosten zijn voor IVN-leden en donateurs € 4,-, voor anderen € 5,-.

Het aantal deelnemers wordt bepaald door het aantal beschikbare boten en gidsen.