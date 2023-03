Bomenrenovatie weer van start in Aalsmeer

Aalsmeer – De komende weken zijn in Aalsmeer en Kudelstaart werkzaamheden rond bomen en groen te zien. Bomen die eerder na een veiligheidsronde zijn gekapt, worden in deze ronde vervangen door nieuwe bomen. De bomen die in deze ronde worden gekapt, worden in het najaar weer vervangen. Daar waar het kan, gebeurt dat op dezelfde plek. In sommige straten en wijken waar de bomenrenovatie plaats vindt zijn brieven verspreid. De bewoners worden op deze manier op de hoogte gehouden van de planning van de werkzaamheden.

Noodzakelijk

De zogeheten bomenrenovatie is noodzakelijk voor een gezond bomenbestand in de gemeente. Er wordt bij de werkzaamheden rekening gehouden met het broedseizoen van vogels. Het aanplanten van nieuwe bomen gebeurt in het plantseizoen. “We zorgen er voor dat er minstens even veel bomen worden aangeplant als worden verwijderd”, zegt wethouder Dick Kuin. “Liefst breiden we het bomenarsenaal ook tijdens deze bomenronde nog uit waar het kan.”

Vragen

Vragen over de renovatie van de bomen en het onderhoud van het groen, kunnen gesteld worden aan projectmanager Groen Jasper Schulp per mail: j.schulp@amstelveen.nl.