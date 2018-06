Bokaal van ‘Juxebox’ voor Willeke Alberti

Aalsmeer – Tijdens het ‘Jij en Ik festival’ ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van Ons Tweede Thuis in het Amsterdamse Bos verzorgde zondag 10 juni onder andere Willeke Alberti een optreden. Marcel van der Velde (programmaleider bij Radio Aalsmeer) en Cock Bareuh en Anita Klomp van het programma ‘Juxebox’ waren erbij om van 12.00 tot 17.00 uur live-opnames te maken voor Radio Aalsmeer.

Meest aangevraagd

“Wat een prachtig festival was het! Wij hebben genoten van alles om ons heen”, aldus de drie programmamakers. “We hebben lieve mensen achter de microfoon gehad en een interview mogen doen met Willeke Alberti.” De zangeres kreeg van Cock en Anita een prachtige bokaal uitgereikt, omdat zij de best aangevraagde artiest is in hun ouderenprogramma ‘Juxebox’ op Radio Aalsmeer. En natuurlijk werd Willeke hierbij ook getrakteerd op een mooi boeket bloemen.

“Willeke was heel verrast en gaf aan het bijzonder leuk te vinden om een bokaal te krijgen voor best gedraaide artieste in Aalsmeer. ze bedankte ons heel hartelijk”, vertellen Cock en Anita. “De mensen houden ook echt van haar en waardering hiervoor krijgen, is dan wel de kers op de taart, toch?!”

Foto: Laurens Niezen