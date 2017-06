Boerenvreugd zoekt nieuwe donateurs

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 24 juni gaan vrijwilligers van kinderboerderij Boerenvreugd nieuwe donateurs werven in een aantal wijken in Kudelstaart-Zuid. De nieuwe donateurs zijn nodig om de kosten van de dierverzorging voor de komende jaren te blijven financieren. Gelukkig is het verloop bij de Stichting Kinderboerderij Aalsmeer niet zo groot, maar voor de aanwas van nieuwe donateurs is actieve werving noodzakelijk. Bij Boerenvreugd werken naast de deelnemers en begeleiders van Ons Tweede Thuis, alleen maar pure vrijwilligers aan het in stand houden en ontwikkelen van de boerderij. Donateur zijn kan al vanaf een klein jaarlijks bedrag. Mensen die zich komende zaterdag als donateur aanmelden, krijgen een leuk welkomstgeschenk. Aanmelden kan ook via donateurs@boerenvreugd.nl. Meer informatie is te vinden op www.boerenvreugd.nl.

Hondendag op 2 juli

Tot slot misschien alvast even noteren in de agenda. O zondag 2 juli heeft de kinderboerderij weer een extra activiteit: Hondendag op Boerenvreugd met allerlei informatie over honden in de infohoek en knutselmogelijkheden voor kinderen.