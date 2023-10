Boerenvreugd blij met cheque RaboClubSupport

Aalsmeer – In september konden Rabobankleden tijdens de RaboClubSupport actie hun stem uitbrengen op deelnemende clubs en verenigingen in hun eigen regio. Ook op kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer kon een stem worden uitgebracht en dat hebben Rabobankleden uit de regio Schiphol massaal gedaan.

De Boerenvreugd vrijwilligers mochten samen met de OTT cliënten een cheque in ontvangst nemen van € 3935,36. Een fantastisch bedrag dat geheel ten goede zal komen aan het pluimveeverblijf dat op dit moment gebouwd wordt. Het bestuur van Boerenvreugd is dankbaar dat zoveel mensen hun stem aan de kinderboerderij hebben gegeven en wil iedereen die gestemd heeft heel hartelijk bedanken.