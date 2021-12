Boerenprotest-stoet ook door Aalsmeer

Aalsmeer – Maandag 13 december is een boerenprotest gehouden op Schiphol. Op een speciale parkeerplaats aan de Kruisweg bij Rozenburg verzamelden zich tientallen tractoren. Het protest is tegen de krimp van de agrarische sector, in verband met de groei van Schiphol.

Door de regio heen trokken steeds groepen van tien tot twintig tractoren, richting de luchthaven. Rond het middaguur werd de actie bij de luchthaven beëindigd, waarna de actievoerders in kleine groepen door verschillende gemeenten reden.

Ook in Aalsmeer was een stoet te zien van een zestal tractoren. Deze bestuurders waren eveneens de weg even kwijt en reden, net als heel veel (vracht)verkeer, door de Ophelialaan en de Hortensialaan om vervolgens via de Zwarteweg naar de Burgemeester Kasteleinweg te rijden richting de gemeenten Uithoorn en Amstelveen.

Foto: VLN Nieuws