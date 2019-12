Boekpresentatie ‘Hemelsbreed’

Aalsmeer – Op maandag 23 december om 16.00 uur presenteert Gerard Zelen zijn nieuwe boek ‘Hemelsbreed’ in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.

‘Hemelsbreed’ is een bundel met kerstverhalen die deze Aalsmeerder de afgelopen jaren geschreven heeft en gepubliceerd zijn in de Nieuwe Meerbode. Ook de illustraties in het boek zijn van de hand van Gerard Zelen.

De expositie van deze schilderijen (illustraties) die in het boek zijn afgebeeld is maandag 23 en dinsdag 24 december te bewonderen in het Oude Raadhuis tussen 15.00 en 18.00 uur.

Belangstellenden zijn welkom bij de boekpresentatie en worden uitgenodigd de expositie te bezoeken.