Boekje voor Oekraïne: Dichters en creatievelingen gezocht

Rijsenhout – Het leed dat de oorlog in Oekraïne veroorzaakt gaat maar door. Beelden en verhalen uit het door oorlog verscheurde land bereiken ons via journaals, kranten en sociale media. Ze slaan enorm in en laten ons verdrietig en vooral machteloos voelen. Als gevolg daarvan worden hulpacties op touw gezet voor Oekraïne. Eén zo’n actie is ‘Woorden schieten raak’, een boekje met gedichten, verhalen, illustraties en fotografie van mensen die zich machteloos voelen maar wat willen dóen: hun emotie op een creatieve manier uiten.

Initiatiefnemer voor dit boekje is Rijsenhouter Jack Muller, muzikant en schrijver. Van zijn hand verschenen diverse boeken en dichtbundels. De laatste tijd maakte hij meerdere gedichten over de oorlog in Oekraïne. Samen met Esther Streefland en Joke van der Zee zal hij het project ‘Boekje voor Oekraïne’ vormgeven. Er wordt nog gezocht naar deelnemers: wil jij je gedicht, column, fotokunst, tekening, schilderij of andere creatieve uiting delen? Mail je tekst (in Word) of je beeld (jpg) naar: esther@esthersediting.nl en doe dat vóór 31 mei 2022. Een vergoeding is er niet, wél komt je naam onder de bijdrage te staan.

Het streven is om het boekje eind juni te laten verschijnen. Het zal te koop zijn tegen een gering bedrag, onder meer via de website van Jack Muller. De gehele opbrengst gaat naar de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Om het project te bekostigen worden sponsors gezocht. Bedrijven en particulieren kunnen voor informatie hierover Jack benaderen: info@misterjack.nl.

Afbeelding: Seth