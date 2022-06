Boekenmarkt bij De Morgenster in Vinkeveen

Waverveen – Op zaterdag 25 juni is er een boekenmarkt op het plein en in de Ontmoetingsruimte van De Morgenster te Vinkeveen. Er worden boekentafels ingericht per thema over het plein langs de kerk en in het Ontmoetingscentrum. Er zijn sterke papieren tassen aanwezig om de boeken te verzamelen en om mee naar huis te nemen.

In het afgelopen jaar zijn enkele duizenden boeken ingeleverd voor verkoop door de kerk. Thema’s zijn o.a.: romans, kinderboeken, thrillers, (internationale) literatuur, natuur en tuinen, koken, kunst, streekromans, reizen en non-fictie. Verder zijn er enkele tafels met antiquarische boeken, heel veel mooie foto/kijkboeken van 3 Euro per stuk (ochtend) en 2 Euro in de middag, boeken met korte verhalen, gedichtbundels en theologische boeken. De prijs van alle boeken is afhankelijk van de kwaliteit. Maar vaak betaalt u gemiddeld minder dan 2 Euro voor een prachtig boek. De opbrengst is volledig voor de kerk. De boekenmarkt op 25 juni is er tussen 9.00 en 15.00 uur. Het adres is Herenweg 253 Vinkeveen.