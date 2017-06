Boek van de week: Tot stof

Boek van de Week

Getipt door Boek huis Aalsmeer



Tot stof – Felix Weber

Aalsmeer – Tot stof won afgelopen week de Gouden Strop, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek van het afgelopen jaar. In deze thriller van Felix Weber, een pseudoniem van Gauke Andriesse, zijn feit en fictie ingenieus met elkaar verweven. Het boek is geïnspireerd op een waargebeurde doofpotaffaire.

Verzetsstrijder Siem Coburg leidt na de Tweede Wereldoorlog een verbitterd, teruggetrokken bestaan op een afgelegen woonboot. Beschuldigd van collaboratie en achtervolgd door herinneringen aan de dood van zijn geliefde Rosa heeft hij zich van de wereld afgekeerd. In 1949 wordt hij benaderd door een boer die hem tijdens de oorlog heeft gered. Coburg staat bij hem in het krijt en gaat op onderzoek uit: de gehandicapte kleinzoon van de boer is onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen in een internaat voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen.

Coburg reist af naar Limburg en komt terecht in een wereld waarin iedereen zwijgt. Tijdens zijn onderzoek ontdekt hij dat in het internaat het ene na het andere kind een onnatuurlijke dood sterft. Daarop keren de geestelijken en de inwoners van het dorp zich tegen de al te nieuwsgierige buitenstaander.

352 pag. – € 19,99 – uitgeverij Boekerij