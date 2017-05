Boek van de week: De laatste roos

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

De laatste roos van de zomer – Santa Montefiore

Deze week een fijne romantische titel voor Moederdag!

Aalsmeer – Ondanks alles wat ze in het verleden hebben gedeeld, botsen de drie vrouwen van Deverill telkens weer als het gaat over de toekomst van hun geliefde kasteel. Intussen wordt Kitty’s leven op zijn kop gezet als haar vroegere geliefde terugkeert uit Amerika met zijn vrouw en kinderen, en ze ontdekken dat hun levens wel veranderd zijn maar hun gevoelens niet. Hebben ze de kracht om elkaar te weerstaan, of zetten ze alles op het spel voor een paar gestolen momenten samen?

En er bloeit nóg een liefde op die alles oneindig veel ingewikkelder zal maken: Jack Deverill is verliefd geworden op een mooi Amerikaans meisje dat hij in Dublin heeft ontmoet.

Ze is in Ierland om haar biologische moeder te -zoeken en hij is vastbesloten haar ten huwelijk te vragen, zich niet bewust van het drama dat hij daarmee over zich afroept. Iemand zal de kluwen van geheimen en misverstanden moeten ontrafelen, wil er ooit rust komen op kasteel Deverill…

‘De laatste roos van de zomer’ is het slotstuk van het drieluik over de Deverills van Santa Montefiore.

400 Pagina’s, 19,99 euro. Uitgeverij Boekerij