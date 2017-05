Boek van de Week: Het laatste graf

Aalsmeer – Het is heerlijk zomers weer, een goed moment om met een boek in de schaduw of de zon te gaan zitten. Een rust momentje en lekker lezen. Deze week een ietwat ouder boek, maar nog steeds een heerlijke thriller om in één adem uit te lezen. ‘Het laatste graf’ van Mario Puzo, het boek waarin deze schrijver de grondbeginselen legde voor de bestseller The Godfather.

‘Het laatste graf’ gaat over de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. De jonge Amerikaanse soldaat Michael Rogan wordt op brute wijze gemarteld door zeven Gestapo-officieren. Bij hun laatste marteling wordt de intelligente Michael in zijn hoofd geschoten en op de stapel met andere slachtoffers, die de oorlog niet hebben overleefd, gegooid. Michael is echter niet dood, wordt gevonden en geopereerd. Tien jaar heeft hij nodig gehad om te herstellen van zijn verschrikkelijke verwondingen.

Hij zint op wraak. De gezichten van de zeven martelaars staan in zijn geheugen gegrift en hun stemmen weet hij zich eveneens te herinneren. Hij gaat op jacht om zijn folteraars te doden, één voor één. Samen met de mooie Rosie, die haar eigen redenen heeft om wraak te willen nemen op de bezetters in de Tweede Wereldoorlog. Is Michael Rogan een ordinaire moordenaar of is zijn ‘missie’ begrijpelijk, misschien aanvaardbaar en is er uiteindelijk enige sympathie voor zijn daden? Lees en oordeel zelf…

Het boek met de oorspronkelijke titel ‘Six Graves to Munich’ is uitgegeven door De Geus uit Breda. De Nederlandse vertaling is van Lidy Pol.