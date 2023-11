De Kwakel – Een automobilist die zaterdag jl. op de Hoofdweg in De Kwakel reed heeft die avond bocht gemist bij de Vuurlijn. Daar kan je links of rechts afslaan. Rechtdoor is niet de bedoeling, maar deze chauffeur deed dit toch. De auto met bestuurder belandde vervolgens in een nat weiland aan de Vuurlijn. Een toegesnelde ambulance heeft de persoon overgebracht naar een ziekenhuis. Volgens buurtbewoners is het niet de eerste keer dat het fout gaat op deze kruising.

Foto: VLN Nieuws.