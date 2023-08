Bob out of the Box met zanger Marco van der Bij

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 16 september zal op het terras van Bob en Wilbert of eventueel in de grote tent zanger gitarist Marco van der Bij te beluisteren zijn. Met zijn zelf geschreven teksten weet hij precies weer te geven hoe leuk en bijzonder het is om out of the box te kunnen denken.

Teksten delen

Opgegroeid in een kunstenaars gezin, vader was kunstschilder en moeder maakte beelden. Ook de vrienden van zijn ouders waren kunstenaars. Marco schrijft daar het volgende over: “Het heeft mij geleerd om op verschillende wijzes naar kunst te kijken en te voelen wat kunst betekent.” Hij ziet kunst als een communicatiemiddel en een manier om de werkelijkheid even te ontvluchten of juist als een middel om de realiteit aan te dikken. “Ik kan mijzelf helemaal verliezen in een schilderij of muziek.” Over het delen van zelfgeschreven teksten is goed nagedacht. “Ik vind het fijn om mensen mee te nemen in wat er binnen in mij leeft. Hen bewust te maken over wat ik van bepaalde dingen denk.” Kunst is een interessante uitlaadklep die wordt gebruikt bij verwerkingsprocessen. Daarom mag voor hem de kunst best een beetje schuren. “Daar is kunst voor bedoeld.” Marco staat regelmatig op het podium maar hij hoeft niet – zoals hij dat zelf noemt – “altijd vooraan te staan.” Hij biedt ook graag anderen een podium, geeft hen de ruimte. Daarmee probeert hij iets voor elkaar te krijgen wat hij belangrijk vindt; Kunst toegankelijk maken voor iedereen. “Kunst is een goed middel om mensen met elkaar te verbinden.”

Stilte en uitbundigheid

“Hoe ik aan mijn teksten kom? Ik heb eigenlijk geen idee waar dat vandaan komt.” Dat kan van alles zijn, zoveel wordt wel duidelijk. Sommige teksten zijn heel persoonlijk, die gaan over zaken die hem overkomen. Dan valt er bij het luisterend publiek een indrukwekkende stilte. Andere teksten zijn juist zo uitbundig dat er veel te lachen valt. Beiden vertalen wie hij wil zijn. Soms wordt het ook wat abstracter, laat hij mensen zoeken naar wat er bedoeld wordt. Op deze manier moeten zijn luisteraars zelf ook een beetje creatief zijn. “Ik dwing hen eigenlijk aandacht aan mijn teksten te schenken en daar over na te denken.”

Klanken en akkoorden

Op voorhand wordt er niet bepaald of de tekst een gedicht wordt of een lied. Hij kan ook niet aangeven waar het omslagpunt ligt. Het is wel zo dat er altijd eerst de tekst is die later op muziek wordt gezet. “De melodie zit vaak al in de woorden verborgen.”

In zijn muziek is Marco vrij dwars. ”Ik denk in klanken en akkoorden en mijn ritmes zijn bijna nooit standaard.” Het delen van eigen muziek in een band wordt gezien als één van de meest intieme dingen. “Je gaat een ‘relatie’ aan met ‘vreemden’, zij vinden iets van wat voor mij heel persoonlijk is en gaan daar vervolgens mee aan de slag.” Dat is ook out of the box kunnen denken! Marco van der Bij is zaterdag 16 september vanaf 14.00 uur te beluisteren. Hij zal niet alleen spelen en zingen maar ook een aantal gedichten voorlezen. Adres: Kudelstaartseweg 94. Bob out of the Box vindt zaterdag 16 en zondag 17 september plaats van 12.00 tot 17.00 uur.