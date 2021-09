Blues tussen de bloemen met Hein en Bart

Aalsmeer – Zaterdagavond 2 oktober wordt de veilingruimte van de Historische Tuin omgetoverd tot concertzaal. Hein Meijer en Bart Landstra laten deze avond onvervalste Chicago en Mississippi blues klinken met het Aalsmeerse tuinbouwmuseum als decor.

‘Little Boogie Boy’ Hein Meijer is een bekende naam in de blueswereld. Deze Aalsmeerder speelt al vele jaren met bluesgrootheden uit binnen- en buitenland en werd driemaal genomineerd voor de Dutch Blues Awards. Met zijn geweldige gitaarspel en kenmerkende zang is Hein een graag geziene vertolker van diverse bluesstijlen. Zelf omschrijft hij zijn stijl als ‘Happy Blues’: muziek die een lach op het gezicht brengt, hoe ernstig of zwaar de onderwerpen misschien ook zijn.

In de Historische Tuin speelt hij samen met Bart Landstra. Bart werd op zijn twintigste gegrepen door de harmonicablues en toerde zes maanden door de VS op zoek naar de roots van de blues. Hij staat onder collega’s bekend als een technisch begaafde en veelzijdige mondharmonicaspeler, die zowel de country- als de bluesstijl beheerst. Ook speelt hij fluit.

Op 2 oktober spelen deze artiesten het concert ‘Blues tussen de bloemen’ als onderdeel van het Flower Weekend in Aalsmeer. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Tickets kosten € 14,50 inclusief een kop koffie of thee bij binnenkomst. Bestellen is mogelijk via https://www.ticketkantoor.nl/shop/aalsmeer. Er zijn maximaal 40 tickets beschikbaar. Bezoekers dienen volgens de geldende richtlijnen in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs.

Kijk voor meer informatie over het Flower Weekend op: https://www.aalsmeerflowerfestival.nl/.