Bloesembomen volop in bloei in Kudelstaart

Aalsmeer – Om mooie bloesem te zien hoef je niet naar het bloesempark in het Amsterdamse Bos in Amstelveen te gaan, maar gewoon naar Kudelstaart Zuid of naar Nieuw-Oosteinde. Hier staan de bloesembomen volop in bloei.

Prachtig om te zien en te bewonderen. En hier is alle ruimte voor, zowel in Kudelstaart als in Nieuw-Oosteinde geen bussen vol toeristen… Wacht echter niet te lang met een kijkje nemen, voor de bloesems zit de bloeiperiode er bijna op!

Foto: Rob Gaarenstroom (bloesembomen in Kudelstaart Zuid).