Bloemengroet van Ryan en Charlotte voor ouderen

Aalsmeer – Ze vonden het zielig dat ouderen in zorgcentrum Aelsmeer geen bezoek meer konden krijgen.

Daarom haalden Charlotte Blom en Ryan Waasdorp van basisschool Samen Een deze week in hun buurtje rond de Dorpsstraat en De Werven 21,80 euro op en zetten dat bedrag om in een bloemengroet aan individuele ouderen in het zorgcentrum.

Bloemengroot van Charlotte en Ryan voor ouderen en medewerkers van zorgcentrum Aelsmeer.

Vorige week haalden ze samen al 27 euro op voor een groot boeket voor alle medewerkers van het zorgcentrum. Op gepaste afstand waren de kinderen en de ouderen zo ook ‘Samen Een’.

Foto: Ryan en Charlotte met de bloemen voor het zorgcentrum.