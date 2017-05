Bloemenbal Lions Ophelia op 17 juni

Aalsmeer – Lionsclub Aalsmeer Ophelia organiseert dit jaar weer een groot evenement, dit keer in The Beach aan de Oosteinderweg op zaterdag 17 juni. Het dagprogramma van 11.00 tot 17.00 uur is in samenwerking met het Aalsmeer Flower Festival dat in dit weekend zal plaatsvinden. Kinderen en volwassenen kunnen leuke dingen maken van bloemen, zoals bloemstukjes, bloementaartje voor Vaderdag, of een bloemensieraad. In de oude veilingzaal van Bloemenlust wordt historisch filmmateriaal vertoond en er is op verschillende tijdstippen een rondleiding.

Hans Dulfer

In de avond wordt een Bloemenbal georganiseerd door de Lionsclub zelf. Het belooft een onvergetelijke avond te worden. Het avondvullend programma begint om 18.00 uur met een spetterend optreden van Blackbird Dance Centre. De dames van de Lions zijn bijzonder verheugd dat zij Hans Dulfer en Band bereid hebben gevonden om twee keer op te treden. Hans Dulfer is één van Nederlands bekendste en meest veelzijdige muzikanten. Dit, in combinatie met DJ Dutch Dance Detective, betekent een avond vol heerlijke muziek. Het wordt op prijs gesteld als de bezoekers zich in passende kleding op het Vintage Bloemenbal verschijnen.

Het Vergeten Kind

De toegangskaart voor het avondprogramma kost 50 euro per persoon inclusief welkomstdrank, eten en de muziek. Een groot deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar de stichting Het Vergeten Kind. Meer informatie hierover op www.hetvergetenkind.nl. Kaarten bestellen voor het Bloemenbal kan via: www.bloemenbal.info.