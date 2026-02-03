Bloemen voor eerste geslaagde van ‘Zelfredzaamheidsroute’

Uithoorn – In het gemeentehuis van Uithoorn vond recentelijk een bijzonder felicitatiemoment plaats. Samuel Bukenya Muwanguzi, afkomstig uit Oeganda, is de eerste inwoner van de gemeente die onder de Wet Inburgering succesvol de Z-route heeft afgerond.

De Z-route, voluit de Zelfredzaamheidsroute, is een van de drie leerroutes binnen de Wet Inburgering 2021. Deze route is bedoeld voor mensen die weinig tot geen onderwijs hebben gevolgd in hun land van herkomst, een lage leerbaarheid hebben of analfabeet zijn. De route komt in de plaats van een verplicht formeel examen en bestaat uit minimaal 800 uur taalles, minimaal 800 uur participatie, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk, stages en maatschappelijke modules en een eindgesprek met de gemeente. Het doel is dat deelnemers zelfstandig kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving.

Enthousiast en gemotiveerd

Bukenya Muwanguzi ontving de felicitaties van wethouder José de Robles (Inburgering) en een prachtige bos bloemen in de Uithoornse kleuren blauw en geel. Zijn vrouw was meegekomen naar het gemeentehuis, samen met hun zoon, inmiddels eerstejaars Werktuigbouwkunde-student aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Wethouder De Robles vertelt in zijn woord: “Het is echt heel knap hoe u zich hebt ingeburgerd. Vanaf het moment dat u in Uithoorn kwam wonen heeft u fulltime gewerkt. U heeft laten zien hoe deze route werkt voor wie enthousiast en gemotiveerd is.”

Ook Mustafa Omarkhil, klantmanager Inburgering/Participatie bij de gemeente, is trots: “Samuel was een modeldeelnemer. Wie deze Z-route volgt, moet in drie jaar tijd 800 uur onderwijs en 800 uur participatie afronden. Hij heeft die 800 uur aan participatie al binnen één jaar behaald. Dat is uitzonderlijk knap.”

Fietsen

Tijdens het gesprek vroeg de wethouder waar Samuel het meest van opkeek toen hij voor het eerst in Nederland kwam. Zijn antwoord kwam met een lach: “Fietsen! In Nederland is de fiets een vervoersmiddel. Dat kennen ze in Oeganda echt niet.” Inmiddels gebruikt de hele familie de fiets dagelijks. Bukenya Muwanguzi werkt nu fulltime op Schiphol. “Ik ben daar dankbaar voor. Ik heb het geweldig naar mijn zin.”

Wethouder De Robles (links) overhandigt de heer Samuel Bukenya Muwanguzi een mooie bos bloemen. Hij was met vrouw en zoon naar het gemeentehuis gekomen voor het bijzondere felicitatiemoment. Foto: gemeente Uithoorn.