Bloemen en seringen te zien in 2 tentoonstellingen

alsmeer – Twee openingen in één weekend. Afgelopen vrijdag 10 maart was in de Historische tuin de aftrap van het Jaar van de Sering. In dit project wordt de bijzondere Aalsmeerse seringenteelt in de schijnwerper gezet. Kweker Johan Buis verrichtte als voorzitter van de landelijke trekheesterwerkgroep de opening in de veilingzaal. De Historische Tuin is speciaal voor de Jaar van Sering eerder het seizoen gestart. In de stal van de historische boerderij is een tentoonstelling te zien waar bezoekers aan de hand van panelen, materialen en filmbeelden een indruk krijgen van de teeltwijze en wat hier bij komt kijken. Het traditionele ‘donkeren’ van seringen kan worden beleefd door middel van virtual reality. In de veilingzaal is een film te zien met uitleg over de teelt.

Extra activiteiten

Het hele seizoen worden verder extra activiteiten rond de sering georganiseerd, waaronder seringenvaartochten in maart en april, een themadag op 22 april met demonstraties en een speurtocht voor kinderen en een filmavond in samenwerking met Oud Aalsmeer op 23 mei. Kijk voor het volledige programma op www.historischetuinaalsmeer.nl. De Tuin, ingang Praamplein, bezoeken kan deze maand op vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Vanaf april worden de openingstijden verruimd en zijn bezoekers welkom van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 16.30 uur.

Flora Grafica

Een dag later, zaterdag 11 maart, was de opening van de expositie ‘Flora Grafica’ (ook met seringen) in het Flower Art Museum. De opening werd verricht door journalist Leni Paul en mooie woorden waren er van tuinbouwpromotor Piet Wapperom. Samen met Mariska van der Zande heeft operationeel directeur Constantijn Hoffscholte vervolgens het eerste exemplaar van de catalogus van de bloemenaffiches aangeboden aan directeur Yvonne Watzdorf van Bloemenbureau Holland. ‘Flora Grafica’ toont historische affiches van bloemententoonstellingen uit de periode 1909 tot 1971, verzameld door de vermaarde arrangeur A.P. Csizik. Affiches werden in de twintigste eeuw nog prachtig geïllustreerd, veelal door (grafische) kunstenaars. De collectie biedt dan ook een fraai overzicht van zowel de bloemenpromotie als verschillende kunst- en ontwerpstijlen. Naast de ‘oude’ affiches zijn in het Flower Art Museum eigentijdse bloemenaffiches te zien van de kunstenaars Maaike Dias Krijtenburg, Rob de Heer, Jesper Krijgsman en Saskia Wagenvoort. Het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren) is iedere donderdag tot en met zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. ‘Flora Grafica’ is te zien tot en met 4 juni.

Bloemenaffiches in het Flower Art Museum.

Foto’s: www.kicksfotos.nl