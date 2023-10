Blauwtongvirus slaat toe op de kinderboerderij

Aalsmeer – In heel Nederland hebben veehouders te maken met een uitbraak van het blauwtongvirus. Vooral schapen worden getroffen door deze ziekte maar ook andere herkauwers zoals geiten en runderen kunnen het virus krijgen. De dieren krijgen het virus alleen als zij gestoken worden door een besmette knut (een klein steekvliegje).

Ook op kinderboerderij Boerenvreugd heeft het blauwtongvirus toe geslagen. Texelaar Dunya en zwartblesschaap Bieke hebben het virus opgelopen en zijn ziek geworden. De dierenarts is meteen begonnen met een behandeling van pijnstilling en antibiotica.

Dunya is gelukkig opgeknapt maar Bieke werd alleen maar zieker en zieker. “Uiteindelijk hebben we haar in moeten laten slapen”, vertelt één van de beheerders van Boerenvreugd. “Het vervelende is dat we de dieren niet kunnen beschermen tegen het blauwtongvirus. Er is geen vaccin en we kunnen alleen hopen dat de andere dieren die nu fit en gezond zijn niet gestoken worden door een besmette knut.”

Niet overdraagbaar op mensen

Veehouders door heel het land hopen dat het snel kouder wordt. De knutten zouden niet tegen de kou kunnen en dood gaan. Daarmee zou dan hopelijk het aantal infecties verminderen. Het virus is niet overdraagbaar op mensen, dus een bezoekje aan de kinderboerderij in de Hornmeer is gewoon mogelijk.

Foto: Zwartblesschaap Bieke en texelaar Dunya. Bieke heeft het blauwtongvirus niet overleefd.