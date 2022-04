Bijzondere tentoonstelling in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Onder de naam Nieuwe Nederlanders haalt KCA de komende tijd beeldende kunst naar Aalsmeer van kunstenaars afkomstig uit verschillende wereldstreken die wonen en werken in de regio. De eerste editie staat in het teken van Oost-Europa en toont de grote veelzijdigheid en creativiteit van de Poolse kunstenaar Jolanta Izabela Pawlak. Een even kleurrijk als getalenteerd kunstenaar met een grote staat van dienst en een enorm repertoire aan kunstvormen: schilderijen, bronzen beelden, keramiek, sieraden, fotografie, kleding en zelfs decors van opera’s zoals Katibu di Shon met Tania Kross op Curaçao, waar ze een aantal jaren woonde, werkte en les gaf. Inmiddels woont ze al weer een aantal jaren in Amsterdam waar ze haar eigen atelier heeft.

De opening van deze bijzondere tentoonstelling is aanstaande zaterdag 30 april om 15.00 uur in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Speciaal voor Jolanta zal dan haar goede vriend Perry Dossett optreden. Hij zong en danste in vele musicals en televisieshows waaronder de shows van Karin Bloemen en was leading man in de muziekvideo ‘I’m Your Baby Tonight’ van Whitney Houston. Tijdens de opening zal hij door Jolanta beschilderde kleding dragen.

De tentoonstelling ‘Nieuwe Nederlanders, editie Oost-Europa’ met Jolanta Izabela Pawlak is tot en met 29 mei te zien in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Toegang: uw gift.