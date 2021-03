Bijna ‘normaal’ op Vakcollege Thamen

Regio – Wat zijn we er aan toe, ‘normaal’ naar school. Voorlopig is het nog in aangepaste vorm. Door de versoepelde maatregelen mogen de leerlingen weer komen, als dat verantwoord kan. Op Vakcollege Thamen wordt geprobeerd aan de normen te voldoen. De bovenbouwers gaan in twee groepen om de dag naar school, de onderbouwers komen ’s middags voor toetsen en praktijkvakken; ’s ochtends krijgen zij nog overwegend online les. Om de bekende anderhalve meter op school te kunnen waarborgen, is met een grote tent op het plein extra zitruimte gecreëerd: de leerlingen kunnen nu zowel in de aula als buiten pauze houden. Het is niet ideaal, maar iedereen doet zijn best om het schoolleven weer een beetje terug te laten keren. Hopelijk kunnen álle leerlingen én docenten binnenkort weer ‘normaal’ elke dag naar school.