Activiteit rondom muziek door mantelzorg

De Ronde Venen – Met enthousiaste reacties en lovende woorden na de RGM/BiM-bijeenkomst in Abcoude op 24 april is het verheugend om aan te kondigen dat deze bijzondere activiteit rondom muziek, op maandag 26 mei opnieuw plaatsvindt. Mantelzorg De Ronde Venen en Jenny van Huissteden organiseren deze bijeenkomst in De Rank in Mijdrecht, Prins Bernardlaan 2 van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.

Jenny is vakleerkracht muziek en in haar werk met kinderen in het speciaal onderwijs groeide haar interesse in de helende werking van muziek. Zij neemt ons mee op 26 mei in de RGM (Ronnie Gardiner Methode). Een vrolijke oefenmethode voor de hersenen, van jong tot oud, op het ritme van muziek en ze laat ons kennismaken met de werkwijze BiM (Beleven in Muziek). Muziek komt binnen en kan heel waardevol zijn in de verbinding met elkaar, met je partner of met je kind. Helemaal wanneer je te maken hebt met een haperend brein, een beperking of een aandoening (ASS, LVB, NAH, Dementie, Parkinson et cetera). Maak de verbinding met muziek en zet je brein in beweging.

Ben je nieuwsgierig geworden naar RGM en BiM? Geef je dan op en kom alleen of samen naar deze avond in Mijdrecht. De toegang is gratis. Er is parkeerruimte in de buurt van De Rank. Meld je aan via mantelzorg@stichtingsamens.nl of tel. 0297 – 230 280. Kijk ook eens op www.mantelzorgderondevenen.nl. Hier vind je ook een inschrijfformulier om je aan te melden als mantelzorger.

Foto: aangeleverd.