Bieb van maandag tot vrijdag gesloten, 3 en 4 september feestweekend

Uithoorn – Vrijdag 29 juli gaan de deuren van de spiksplinternieuwe bibliotheek aan Marktplein 65 open. Iedereen is vanaf dan welkom om de nieuwe bieb te ontdekken en boeken te lenen, te studeren, een krantje te lezen, koffie te drinken, mensen te ontmoeten en te genieten van het mooie uitzicht op de Amstel. Zaterdag 23 juli is de laatste dag dat de bibliotheek aan de Dorpsstraat 43 is geopend. Van maandag 25 juli tot en met donderdag 28 juli is de verhuizing en is de bieb gesloten. Na een paar weken ‘warmdraaien’ wordt de bibliotheek in het weekend van 3 en 4 september officieel geopend en zijn er allerlei feestelijke activiteiten in en rond de nieuwe bieb. Op nieuwebiebuithoorn.nl is binnenkort het programma te bekijken.

“Na jaren van voorbereiden, plannen maken, bouwen en inrichten, kijken we er naar uit om het nieuwe pand te betrekken. We kunnen niet wachten om de deuren wagenwijd open te zetten en alle inwoners van Uithoorn en omgeving de bieb te laten ontdekken. Dan gaat deze mooi plek pas echt leven!” aldus Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek Amstelland.

De openingstijden blijven onveranderd: Maandag tot en met vrijdag: 11:00 – 18:00 uur (selfservice tot 13.00 uur)

Zaterdag: 11:00 – 18:00 uur en Zondag: gesloten