Bibliotheek Wilnis blijft bestaan

De Ronde Venen – Ruim 2.350 mensen hebben de ondersteuningsverklaringen getekend, om de bibliotheken in de vier grote kernen van De Ronde Venen te behouden. Vandaag, aan de vooravond van het raadsdebat over de voorgestelde bezuiniging op het bibliotheekwerk, biedt de actiegroep Red Onze Bieb de handtekeningen aan, aan wethouder Alberta Schuurs.

De actiegroep is blij met zoveel steun bij de inwoners van De Ronde Venen. Vanuit een meerderheid van de raadsleden is een voorstel gedaan de bezuiniging te schrappen, en alle vestigingen, ook de bedreigde locatie in Wilnis, te behouden.



Samenwerking

Red Onze Bieb is ook blij met de opdracht aan alle betrokken partijen tot meer samenwerking in de Willistee te komen, om de bibliotheek en andere maatschappelijke activiteiten meer gemeenschappelijke ruimte te laten innemen. Daardoor zal de bibliotheek op veel meer momenten open kunnen zijn, en kunnen allerlei activiteiten samen georganiseerd worden. Alle ondersteuning heeft hierbij enorm geholpen, en daarvoor bedankt de actiegroep graag alle ondertekenaars.



Foto: Pieter Maas Geesteranus draagt namens de actiegroep Red Onze Bieb 2.350 handtekeningen over aan wethouder Alberta Schuurs.