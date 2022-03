Bibliotheek voor één dag stembureau

Aalsmeer – De Bibliotheek in de Marktstraat is op woensdag 16 maart een van de stemlocaties voor de gemeenteraadsverkiezingen in Aalsmeer. Klanten kunnen deze dag niet bij de bibliotheek terecht voor het lenen van boeken, niet verblijven in de bibliotheek of een bezoek aan een activiteit brengen. De geleende materialen mogen door deze extra sluitingsdag een dag later teruggebracht worden.

Stemmers zijn van harte welkom om op 16 maart hun stem uit te brengen in de Bibliotheek Aalsmeer. Speciaal voor deze verkiezingen heeft de gemeente Aalsmeer alle informatie over de partijen en de kandidaten waarop men kan stemmen overzichtelijk op hun website gezet : https://www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/publicatie/verkiezingen_stemmen_op-wie-stemmen