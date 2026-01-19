Bibliotheek Amstelland haalt verhalen op in de wijk 

Amstelland – In het kader van de Verhalenkaravaan trekt de Bibliotheek Amstelland erop uit om verhalen te delen én op te halen. De afgelopen weken bezocht de Bibliotheek al het COA in Amstelveen en Aelsmeer Zorgcentrum en de komende tijd staan markten en buurthuizen op de planning. Want verhalen leven overal: aan de keukentafel, op straat en in de wijk. De Bibliotheek wil die verhalen horen en een podium geven.

Wie de Verhalenkaravaan in de wijk mist, kan zijn of haar verhaal ook zelf insturen via verhalenkaravaan.nl. Alle ingezonden en opgehaalde verhalen krijgen in aanloop naar het festival een plek op deze website. De verhalen en hun inzenders staan desgewenst tijdens het festival zelf ook in de schijnwerpers.

Tot en met 31 januari kan iedereen een verhaal delen via verhalenkaravaan.nl. De inzendingen krijgen een plek op de website en zijn ook tijdens het festival zichtbaar. Een selectie van de verhalen kan bovendien een podium krijgen bij de speciale editie van het Literair Café dat plaatsvindt tijdens de Verhalenkaravaan.

Verhalenkaravaan

De Verhalenkaravaan is een initiatief van de Bibliotheek Amstelland. Na de succesvolle eerste editie afgelopen jaar, keert de karavaan dit jaar terug van 12 tot en met 15 februari. Alle vestigingen van de Bibliotheek staan dan in het teken van verhalen lezen, horen, beleven, vertellen, delen, bedenken en maken. Van bekende schrijvers, vertellers én van mensen uit de buurt. Er is een foto-expositie, je kunt snuffelen tussen objecten met een verhaal en meedoen aan workshops. Het programma wordt in de tweede helft van januari bekendgemaakt.



Bibliotheek Amstelland De Bibliotheek Amstelland is het platform voor kennis en cultuur in de regio Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. De Bibliotheek is 7 dagen per week open, heeft op dit moment 5 vestigingen in 3 gemeenten, ontvangt zo’n 524.000 mensen per jaar, heeft ruim 38.500 leden, een uitgebreid lesprogramma en een omvangrijke programmering van sociale en culturele activiteiten voor jong en oud. Meer info op: debibliotheekamstelland.nl.

Foto: Bibliotheek Amstelland.